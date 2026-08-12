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«Это начало и конец всего». Экс-игрок «Зенита» из США — об Олимпийских играх

«Это начало и конец всего». Экс-игрок «Зенита» из США — об Олимпийских играх
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Американский волейболист Мэттью Андерсон, выступавший в России за «Зенит-Казань» и петербургский «Зенит», рассказал о значимости Олимпийских игр в своей жизни. За карьеру 39-летний спортсмен дважды становился бронзовым призёром Олимпиад.

«Для меня Олимпийские игры — вершина моего вида спорта. Для меня это начало и конец всего. В 2012 году люди, конечно, верили в меня, но мне не хватало опыта. Раньше я думал, что главное — попасть на Олимпиаду. Теперь я знаю, что главное — победить.

Об этом не говорится вслух, потому что мы и так знаем, что это наша цель. Вместо этого мы говорим: «Наша цель на сегодня — стать лучше в этом», а затем, чем бы это ни было, мы разбиваем задачу на этапы, чтобы она казалась более достижимой. Если бы мы годами думали только о золоте, то это была бы действительно сложная задача», — приводит слова Андерсона Mens Journal.

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