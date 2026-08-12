Экс-игрок «Зенита-Казань» Андерсон рассказал, как помогает волейболистам сборной США

Американский волейболист Мэттью Андерсон, выступавший в России за «Зенит-Казань» и петербургский «Зенит», рассказал, как помогает напарникам по сборной США и как справляется с давлением во время крупных турниров.

«Я очень открыто говорю о взлётах и падениях в своей карьере. Игроки сборной США являются представителями разных культур, живут в разных географических условиях, из-за чего я не могу быть уверен, что мои советы могут кому-нибудь помочь, но я всегда начинаю с фразы: «Это сработало в моём случае, может, и тебе стоит об этом подумать». В профессиональном плане мне очень повезло. На протяжении всей моей карьеры, особенно на Олимпийских играх, бывали моменты, когда на тебя оказывалось огромное давление. И это странным образом меня раскрепощало, потому что я знал, что сделал всё возможное, чтобы оказаться здесь», — приводит слова Андерсона Mens Journal.