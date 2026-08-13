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«Точно по шее бы получили». Сергей Тетюхин — о детских увлечениях сына Павла Тетюхина

«Точно по шее бы получили». Сергей Тетюхин — о детских увлечениях сына Павла Тетюхина
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Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин рассказал, почему его сын Павел Тетюхин, доигровщик «Белогорья», занимался баскетболом, а не волейболом во время контракта Тетюхина-старшего с казанским «Зенитом» (2009-2011).

«Всё просто. В Казани в то время не было детского волейбола, поэтому Паша и решил попробовать баскетбол, так как желание заниматься спортом у него было огромное. Но по большому счёту карьеру баскетболиста он не рассматривал всерьёз. Попробовал бы он дедушке об этом сказать, какой ещё баскетбол! Все мы точно по шее бы получили», — приводит слова Тетюхина «Легалбет».

Напомним, родители Сергея Тетюхина – Юрий Иванович и Любовь Аблякимовна – заслуженные тренеры России по волейболу.

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