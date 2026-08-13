Павел Тетюхин — о возвращении россиян: бан сняли, но полностью ситуация не разрешилась

Капитан и доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин рассказал о переживаниях по поводу отстранения сборной России от международных турниров, возвращении на международную арену, детском желании повторить результат отца Сергея Тетюхина по количеству Олимпиад в карьере и своих шансах на попадание в состав сборной.

«Конечно, очень тяжело. Для меня это больная тема. Всё детство ты растёшь с мыслью, что если будешь играть на высоком уровне, то сможешь представлять свою сборную и свой клуб на международной арене. И когда эту конфету у тебя отбирают — причём в том возрасте, когда ты до неё уже дорос — становится больно и неприятно. Действительно, много переживаний на этот счёт. Собственно, до сих пор переживаю. Да, бан с нас сняли, но всё равно полностью ситуация не разрешилась — например, наша сборная пропустит ЧМ-2027 в Польше.

Мир вокруг нас меняется быстро, даже слишком быстро. И пока мы не выйдем на площадку в официальных международных матчах, какие-то опасения всё равно будут оставаться.

Конечно, Олимпиада — это главный и особенный турнир для волейболистов. Я в детстве думал, что тоже съезжу на пять или шесть Олимпиад, соберу комплект из медалей всех достоинств. А получилось, что мне уже в октябре будет 26, а я до сих пор не сыграл ни на Олимпиаде, ни на чемпионате мира. В 2021-м, правда, удалось съездить на чемпионат Европы.

Мои шансы на попадание в заявку сборной следующим летом и на Олимпиаде в Лос-Анджелесе? Да, конкуренция огромная, но это и хорошо. У тренеров есть большой выбор. Мне кажется, я всегда был командным игроком и больше думал о результате команды, а не о своих личных достижениях. Поэтому надеюсь, что смогу держать этот конкурентный уровень. Моя задача формулируется очень просто: я сделаю всё от меня зависящее, чтобы попасть в состав сборной на Олимпиаду. Но если ситуация сложится так, что на моей позиции будут игроки сильнее или мощнее, те, которые смогут дать сборной больше пользы — значит, это справедливо.

Шансы, думаю, у меня есть, как и у любого другого игрока. Шансы есть даже у тех, кто прямо сейчас не на первых ролях в своих клубах. До Олимпийских игр ещё два года, и это большой срок, многое может измениться», — приводит слова Тетюхина «Легалбет».