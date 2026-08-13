Доигровщица Котикова: в Италии очень напряглись после слухов о возвращении сборной России

Доигровщица саратовского «Протона» и бывший игрок французского «Волеро» и итальянского «Скандиччи» Анна Котикова рассказала о желании выступать за сборную России и реакции итальянцев на слухи о возвращении российской национальной команды.

«Амбиции и надежды, связанные со сборной, у меня как у здравомыслящей и целеустремлённой спортсменки, разумеется, остались. Ведь возможность выступать за национальную команду — огромная честь и невероятная ответственность. Буду стараться делать всё на максимум, а там посмотрим, как всё сложится — вызовут меня или нет.

Вы абсолютно правы, когда говорите, что конкуренция из невероятно талантливых девчонок на моей позиции в России огромна. В подтверждении этого тезиса достаточно сказать о том, что тренеры и игроки, с которыми я общалась и работала в Италии, очень напряглись и стали внутренне опасаться, как только появились слухи о возможности возвращения сборной России.

Разговоры были в духе того, как сложно будет играть с командой, где на площадку в разных вариациях состава могут выйти Арина Федоровцева, Марина Маркова, Вита Акимова и Татьяна Толок. А я им отвечала: «Вы называете мне «звёзд», которых видите в Европе, но ещё не знаете девчонок, выступающих в нашей Суперлиге. А там, уж поверьте мне, талантов не меньше!» — приводит слова Котиковой «Спорт день за днём».