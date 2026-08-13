Вольвич стал капитаном «Зенита» СПб после перехода из «Зенита-Казань»

Центральный блокирующий Артём Вольвич, который в это межсезонье перешёл из казанского «Зенита» в петербургский «Зенит», назначен капитаном команды на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

В предыдущем сезоне капитаном петербургской команды был Женя Гребенников, который решил продолжить карьеру в японском чемпионате.

Напомним, в начале июня стало известно, что Вольвич покинул «Зенит-Казань» после 10 проведённых в команде сезонов. В составе казанского клуба Вольвич стал пятикратным чемпионом России (2017, 2018, 2023, 2024, 2025), двукратным победителем Лиги чемпионов (2017, 2018), выиграл клубный чемпионат мира — 2017 и завоевал по семь Кубков и Суперкубков России.