«Россияне не получат визы в Польшу». Свидерски — об отказе сборной России от ЧМ-2027

Президент Федерации волейбола Польши Себастиан Свидерски прокомментировал отказ мужской сборной России от участия в чемпионате мира – 2027, который пройдёт в Польше.

«Я не хочу сказать, что я доволен, но с моего сердца будто камень упал. Конечно, было бы непросто организовать этот чемпионат. Никто не может гарантировать их безопасность. Это немного соломоново решение, но оно было принято без нас. Я рад, что предложения многих стран, в том числе и наши, дали результат.

Россияне объясняют это соображениями безопасности? Это их версия, и они могут объяснять себе как хотят. Как это было на самом деле? Это уже вопрос к Российской Федерации.

Почувствовали ли мы, что наши протесты что-то дали? Это не мы, но все министерства и наше правительство дали понять, что россияне не получат визы для въезда в Польшу.

Будет ли какая-то официальная позиция Союза, если дойдёт до матча Россия – Польша? Каждый будет иметь право на собственное мнение. Я не буду заставлять кого-либо играть. Каждый должен ответить на этот вопрос сам. Если будет такая ситуация, мы встретимся с правительством, чтобы знать, как себя вести. Позже мы поделимся этим решением с игроками. На сегодняшний день нет спешки принимать обязательные решения», — приводит слова Свидерского sportowefakty.