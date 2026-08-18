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«Мемориал Вячеслава Платонова» пройдёт в Санкт-Петербурге с 19 по 23 августа

«Мемориал Вячеслава Платонова» пройдёт в Санкт-Петербурге с 19 по 23 августа
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Турнир «Мемориал Вячеслава Платонова» по волейболу состоится в Санкт-Петербурге в период с 19 по 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«В 2026 году в 21-й раз состоится, пожалуй, самый известный товарищеский волейбольный турнир в России – «Мемориал Вячеслава Платонова» в Санкт-Петербурге. Памяти великого отечественного тренера, в Академии, носящей его имя – соревнование соберёт в этом году шесть мужских команд и пройдёт в однокруговом формате.

С 2006 года нет с нами легенды советского спорта, тренера ленинградского «Автомобилиста» и непобедимой сборной Советского Союза, не проигрывавшей в течение девяти лет ни одного турнира. Два чемпионата мира, два Кубка мира, Олимпийские игры, пять чемпионатов Европы – россыпь трофеев и золотых медалей, целая плеяда фантастических игроков, воспитанных в «Автомобилисте» и национальной команде – всё это о Вячеславе Алексеевиче Платонове. Имя великого тренера увековечено в Международном зале волейбольной славы в Холиоке (штат Массачусетс, США)», — говорится в анонсе ВФВ.

Матчи пройдут в ДС «Академия волейбола Платонова» на Крестовском острове, вход для зрителей будет свободным. Полное расписание доступно на официальном сайте ВФВ.

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