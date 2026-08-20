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Татьяна Кошелева назвала трёх претендентов на золото женского ЧЕ-2026 по волейболу

Татьяна Кошелева назвала трёх претендентов на золото женского ЧЕ-2026 по волейболу
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Чемпионка Европы по волейболу директор итальянского клуба «Мегабокс» Татьяна Кошелева поделилась ожиданиями от предстоящего женского чемпионата Европы — 2026, который пройдёт в конце августа — начале сентября.

– Кто будет главным претендентом на золото женского чемпионата Европы?
– В финал, наверное, выйдут Италия и Турция.

– Думаешь, никто не сможет преподнести сюрприз?
– Может, Сербия. Я очень люблю Майю Огненович. Верю в Тияну Бошкович — она спортсменка с большой буквы. Посмотрим, хватит ли им сил. Поэтому давай так: Сербия, Турция и Италия. Без распределения мест.
Италии же вообще осталось совсем немного, чтобы собрать весь золотой набор. Они уже выиграли Лигу наций, Олимпиаду и чемпионат мира, теперь остался только чемпионат Европы. Если Хулио Веласко выиграет ещё и его, то соберёт свой «Золотой шлем». И, мне кажется, после этого ему точно можно будет закурить сигару прямо в зале (улыбается), — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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