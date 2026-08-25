Расписание матчей чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди женщин на 25 августа

Сегодня, 25 августа, продолжится волейбольный чемпионат Европы 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня.

Волейбол. Расписание матчей чемпионата Европы на 25 августа (время московское):

14:30. Румыния – Бельгия;

16:00. Венгрия – Германия;

17:00. Греция – Австрия;

17:00. Италия – Словакия;

17:30. Нидерланды – Испания;

19:00. Польша – Словения;

20:00. Чехия – Украина;

20:00. Швеция – Хорватия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.