Волейболисты «Динамо-ЛО» одержали победу на мемориале Вячеслава Платонова

Волейболисты «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) стали чемпионами мемориала Вячеслава Платонова, который проходил в Санкт-Петербурге.

Товарищеский турнир проводился по круговой системе. Помимо клуба из Ленинградской области, в турнире также приняли участие «Зенит» (Санкт-Петербург), «Ярославич» (Ярославль), «Оренбуржье» (Оренбург), «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) и «Волжанин» (Кострома). «Динамо-ЛО» одержало четыре победы на турнире, уступив лишь в заключительном матче «Зениту» (1:3).

Волейбол. Мемориал Вячеслава Платонова. Итоговое положение команд:

1. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – 4 победы, 12 очков.

2. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 4 победы, 11 очков.

3. «Ярославич» (Ярославль) – 3 победы, 9 очков.

4. «Оренбуржье» (Оренбург) – 2 победы, 6 очков.

5. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 1 победа, 4 очка.

6. «Волжанин» (Кострома) – 1 победа, 3 очка.