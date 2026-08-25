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Волейболисты «Динамо-ЛО» одержали победу на мемориале Вячеслава Платонова

Волейболисты «Динамо-ЛО» одержали победу на мемориале Вячеслава Платонова
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Волейболисты «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) стали чемпионами мемориала Вячеслава Платонова, который проходил в Санкт-Петербурге.

Товарищеский турнир проводился по круговой системе. Помимо клуба из Ленинградской области, в турнире также приняли участие «Зенит» (Санкт-Петербург), «Ярославич» (Ярославль), «Оренбуржье» (Оренбург), «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) и «Волжанин» (Кострома). «Динамо-ЛО» одержало четыре победы на турнире, уступив лишь в заключительном матче «Зениту» (1:3).

Волейбол. Мемориал Вячеслава Платонова. Итоговое положение команд:

1. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – 4 победы, 12 очков.
2. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 4 победы, 11 очков.
3. «Ярославич» (Ярославль) – 3 победы, 9 очков.
4. «Оренбуржье» (Оренбург) – 2 победы, 6 очков.
5. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 1 победа, 4 очка.
6. «Волжанин» (Кострома) – 1 победа, 3 очка.

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