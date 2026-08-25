Сборные России по волейболу не планируют участия в международных турнирах до Лиги наций

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что российские сборные по волейболу пока не планируют участия в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги наций.

«Календарь в волейболе такой плотный, что придумывать какие-то дополнительные международные турниры, если ты принимаешь полноправное участие в соревнованиях, некогда. Лига чемпионов заканчивается, так же как и чемпионат, и Кубок России, в середине мая. В конце июня уже начинается Лига наций. 26 сентября и 4 октября заканчивается чемпионат Европы, а 10 октября стартует национальный чемпионат.

Сейчас две команды — Куба и Иран — готовятся к своим континентальным первенствам, у них тоже очень плотный график подготовки. Иранцы сыграют 27 и 28 августа в Москве с «Динамо» товарищеские игры, соответственно, тут же отправятся в Японию, где начинается их континентальное первенство. Чемпионат Европы, который стартует в сентябре, — там также все команды заняты подготовкой. Континентальное первенство сейчас непроходной турнир, и не просто медали, но и прямая путёвка на Олимпийские игры», — приводит слова Яременко ТАСС.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) допустила россиян до соревнований под своей эгидой без ограничений.