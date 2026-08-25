Российские пляжники-юниоры выступят на турнирах в Италии и Турции

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что российские волейболисты-пляжники до 20 лет примут участие в международных стартах в Италии и Турции,

«В пляжном волейболе ситуация другая. Сроки заявки на турниры приписаны в регламентах, но получение виз в нынешней ситуации – достаточно долгая процедура. В скором времени пляжники должны поехать в Италию на турнир U20, а в начале сентября в Турцию на U18», – приводит слова Ярёменко ТАСС.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российских волейболистов к участию в турнирах под своей эгидой без ограничений.