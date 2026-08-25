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Италия обыграла Словакию в матче женского чемпионата Европы по волейболу — 2026

Италия обыграла Словакию в матче женского чемпионата Европы по волейболу — 2026
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Женская сборная Италии по волейболу одолела команду Словакии в рамках чемпионата Европы – 2026. Встреча прошла в Швеции и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) в пользу итальянских волейболисток.

ЧЕ-2026 (ж) . Группа D
25 августа 2026, вторник. 17:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Словакия
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Адигве, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованнини, Антропова
Словакия: Юстгова, Шепелова, Цибулова, Гердова, Гашкова, Трухла, Смешкова, Требихавска, Грушецка, Фричова, Когутова, Шундерликова, Кормендуова, Магдинова

Обе команды находятся в группе D. Помимо Италии и Словакии, в ней располагаются Франция, Швеция, Хорватия и Черногория.

Следующие матчи на турнире Италия и Словакия проведут завтра, 26 августа. Италия сразится с Францией, а Словакия – с Черногорией.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь ЧЕ-2026 среди женщин по волейболу
Турнирная таблица ЧЕ-2026 среди женщин по волейболу
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