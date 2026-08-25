Италия обыграла Словакию в матче женского чемпионата Европы по волейболу — 2026

Женская сборная Италии по волейболу одолела команду Словакии в рамках чемпионата Европы – 2026. Встреча прошла в Швеции и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) в пользу итальянских волейболисток.

Обе команды находятся в группе D. Помимо Италии и Словакии, в ней располагаются Франция, Швеция, Хорватия и Черногория.

Следующие матчи на турнире Италия и Словакия проведут завтра, 26 августа. Италия сразится с Францией, а Словакия – с Черногорией.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.