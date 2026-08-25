Польша выиграла у Словении в матче женского чемпионата Европы по волейболу — 2026

Женская сборная Польши по волейболу обыграла национальную команду Словении в рамках чемпионата Европы – 2026. Встреча прошла в Турции и завершилась со счётом 3:0 (25:14, 28:26, 25:18) в пользу польских волейболисток.

Обе команды находятся в группе D. Помимо Италии и Словении, в ней располагаются Турция, Германия, Латвия и Венгрия.

Следующий матч на турнире Словения проведёт с Латвией 26 августа, а Польша сразится со сборной Германии 27 августа.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.