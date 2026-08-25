Сборная России U20 одержала первую победу на отборочном турнире к ЧЕ-2027

Юношеская сборная России одержала первую победу на отборочном турнире к чемпионату Европы – 2027. В первом матче турнира команда России одолела сербских волейболистов со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:15).

Завтра, 26 августа, сборной России U20 предстоит встретиться с юношеской командой Турции. Далее команда России сыграет против Беларуси, Северной Македонии и Болгарии.

Отборочный турнир по волейболу среди юношей U20 в зоне Балканской волейбольной ассоциации (BVA) проводится в Софии (Болгария).

Чемпионат Европы U20 состоится в июле 2027 года в Хорватии и Черногории (принимающие города — Осиек и Подгорица).