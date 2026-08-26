Чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди женщин: результаты матчей 25 августа

25 августа продолжились матчи волейбольного чемпионата Европы 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, женщины. Результаты встреч 25 августа:

Румыния — Бельгия — 0:3 (21:25, 20:25, 17:25);

Венгрия — Германия — 0:3 (17:25, 21:25, 14:25);

Греция — Австрия — 3:1 (20:25, 25:18, 25:12, 25:14);

Италия — Словакия — 3:0 (25:19, 25:18, 25:20);

Нидерланды — Испания — 3:0 (25:13, 25:11, 25:16);

Польша — Словения — 3:0 (25:14, 28:26, 25:18);

Чехия — Украина — 3:1 (25:17, 21:25, 25:19, 25:21);

Швеция — Хорватия — 3:2 (16:25, 22:25, 25:19, 25:16, 23:21).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.