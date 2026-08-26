«Собирались с колёс». Брянский — о товарищеских матчах России с Ираном, Кубой и Беларусью

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский подвёл итоги товарищеских матчей, сыгранных на минувшей неделе сборной России с национальными командами Ирана, Беларуси и Кубы. Во всех встречах наша команда одержала победы, уступив лишь одну партию иранцам.

«Несмотря на то что у нас не было полноценного сбора и мы собрались, что называется, с колёс, игры в Уфе получились весьма интересными, содержательными, конкурентными. При этом важно учитывать, что игроки пока не набрали оптимальную форму после отпуска. Пожалуй, была и небольшая нервозность, но я связываю её с высокой мотивацией и желанием проявить себя после возвращения на международную арену. Не думаю, что она серьёзно сказалась на качестве игры. Обычно предстартовый мандраж улетучивается уже к середине первой партии. А что касается проигранного сета иранцам, здесь сказалась широкая ротация состава. Она, увы, не всегда идёт на пользу. Люди – не одинаковы