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Расписание матчей чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди женщин на 26 августа

Расписание матчей чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди женщин на 26 августа
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Сегодня, 26 августа, продолжится волейбольный чемпионат Европы 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Волейбол. Расписание матчей чемпионата Европы на 26 августа (время московское):

14:30. Испания – Португалия;
16:00. Словения – Латвия;
17:00. Австрия – Болгария;
17:00. Франция – Италия;
17:30. Бельгия – Азербайджан;
19:00. Германия – Турция;
20:00. Сербия – Греция;
20:00. Словакия – Черногория.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
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