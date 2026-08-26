Расписание матчей чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди женщин на 26 августа

Сегодня, 26 августа, продолжится волейбольный чемпионат Европы 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Волейбол. Расписание матчей чемпионата Европы на 26 августа (время московское):

14:30. Испания – Португалия;

16:00. Словения – Латвия;

17:00. Австрия – Болгария;

17:00. Франция – Италия;

17:30. Бельгия – Азербайджан;

19:00. Германия – Турция;

20:00. Сербия – Греция;

20:00. Словакия – Черногория.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.