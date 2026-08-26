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Шведка Изабелла Хок установила рекорд ЧЕ по волейболу по результативности в одном матче

Шведка Изабелла Хок установила рекорд ЧЕ по волейболу по результативности в одном матче
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Диагональная шведской сборной по волейболу Изабелла Хок в матче с Хорватией в рамках чемпионата Европы – 2026 установила рекорд по набранным очкам за одну встречу. Всего она заработала 52 очка, набрав 47 в атаке, а также сделав три эйса и два результативных блока. Матч между сборными завершился победой Швеции со счётом 3:2 (16:25, 22:25, 25:19, 25:16, 23:21).

ЧЕ-2026 (ж) . Группа D
25 августа 2026, вторник. 20:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 2
Хорватия
Швеция: Мухизи, Таброн, Андерссон, Мальм, Олофссон, Хок, Густаффсон, Бринк, Хелльвиг, Юлевик, Хок, Халлин, Эдлунд, Оттосон
Хорватия: Антунович, Грбавица, Струняк, Бутиган, Михалевич, Фреунд, Млинар, Бечич, Маркович, Фабрис, Трцол, Якшетич, Штимац, Грабич

Следующий матч группового этапа чемпионата Европы — 2026 сборная Швеции проведёт с Францией.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь ЧЕ-2026 среди женщин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 среди женщин
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