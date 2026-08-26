Шведка Изабелла Хок установила рекорд ЧЕ по волейболу по результативности в одном матче

Диагональная шведской сборной по волейболу Изабелла Хок в матче с Хорватией в рамках чемпионата Европы – 2026 установила рекорд по набранным очкам за одну встречу. Всего она заработала 52 очка, набрав 47 в атаке, а также сделав три эйса и два результативных блока. Матч между сборными завершился победой Швеции со счётом 3:2 (16:25, 22:25, 25:19, 25:16, 23:21).

Следующий матч группового этапа чемпионата Европы — 2026 сборная Швеции проведёт с Францией.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.