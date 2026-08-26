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Итальянские волейболистки обыграли сборную Франции на групповом этапе ЧЕ-2026

Итальянские волейболистки обыграли сборную Франции на групповом этапе ЧЕ-2026
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Женская сборная Италии по волейболу обыграла национальную команду Франции в рамках чемпионата Европы – 2026. Встреча прошла в Турции и завершилась со счётом 3:1 (25:19, 19:25, 25:23, 25:19) в пользу итальянских волейболисток.

ЧЕ-2026 (ж) . Группа D
26 августа 2026, среда. 17:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Италия
Франция: Шуих-Барбе, Жардино, Ратаири, Ндиайе, Фангеду, Сильвес, Олинга-Андела, Мати, Депи, Элуга, Данар-Селосс, Ротар, Ба, Желен
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Адигве, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованнини, Антропова

Обе команды находятся в группе D. Помимо Италии и Франции, в ней располагаются Словакия, Хорватия, Швеция и Черногория.

Сборная Италии уже выиграла все свои матчи и вышла из группы с первого места. А француженкам, идущим на второй строчке, ещё предстоит встреча со Швецией. Она состоится завтра, 27 августа.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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