Связующая Виктория Кобзарь подписала контракт с американским «Вегасом»

Российская связующая Виктория Кобзарь подписала контракт с клубом «Вегас», который выступает в американской лиге MLV.

Прошлый сезон 21-летняя волейболистка отыграла в турецком клубе «Айдын» и саратовском «Протоне». Ранее Кобзарь выступала во Франции за «Волеро» (сезон-2022/2023), где стала чемпионкой страны, а также в итальянской «Валлефолье» (2023-2025). В России она начинала карьеру во второй команде череповецкой «Северянки» в Высшей лиге А (2019-2022).

«Вегас» пропустил прошлый сезон лиги MLV. В этом турнире будет выступать ещё одна россиянка — доигровщица Яна Щербань, подписавшая контракт с клубом из Сан-Франциско.