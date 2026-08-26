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Шведская волейболистка Изабель Хаак набрала 52 очка в матче чемпионата Европы

Шведская волейболистка Изабель Хаак набрала 52 очка в матче чемпионата Европы
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Диагональная сборной Швеции Изабель Хаак в матче группового этапа с Хорватией (3:2) набрала 52 очка.

За пять сетов Хаак атаковала 83 раза, реализовав 47 из 83 атак (57%). На её счету также три эйса и два блока. Особенно удался нападающей тай-брейк, где она набрала 14 очков. Шведки выиграли решающую партию со счётом 23:21. Интересно, что все остальные волейболистки сборной Швеции суммарно атаковали 78 раз.

Это рекорд чемпионатов Европы с 2011 года, так называемой «современной эры» мирового волейбола. До абсолютного рекорда Хаак не хватило всего одного очка. В 1999 году хорватка Барбара Елич-Ружич набрала 53 очка в матче с Италией.

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