Сборная Турции обыграла команду Германии на чемпионате Европы — 2026 по волейболу

Женская сборная Турции по волейболу обыграла национальную команду Германии в рамках чемпионата Европы – 2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:27, 25:20, 25:19).

Обе команды находятся в группе A. Помимо Турции и Германии, в ней располагаются Польша, Словения, Латвия и Венгрия.

Сборная Турции в следующем матче группового этапа сыграет с командой Польши. Встреча состоится 28 августа. А также с польками предстоит встретиться и немецким волейболисткам. Их матч пройдёт 27 августа.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.