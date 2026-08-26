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Германия — Турция, результат матча 26 августа 2026, счёт 1:3, групповой этап женского ЧЕ-2026 по волейболу

Сборная Турции обыграла команду Германии на чемпионате Европы — 2026 по волейболу
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Женская сборная Турции по волейболу обыграла национальную команду Германии в рамках чемпионата Европы – 2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:27, 25:20, 25:19).

ЧЕ-2026 (ж) . Группа A
26 августа 2026, среда. 19:00 МСК
Германия
Окончен
1 : 3
Турция
Германия: Нестлер, Цезар, Кён, Альсмайер, Ортман, Веске, Шёльцель, Яцко, Цекулаев, Гроцер, Киндерман, Вайтцель, Штруббе, Штраубе
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Уяник, Гюнеш, Эркек, Айдын

Обе команды находятся в группе A. Помимо Турции и Германии, в ней располагаются Польша, Словения, Латвия и Венгрия.

Сборная Турции в следующем матче группового этапа сыграет с командой Польши. Встреча состоится 28 августа. А также с польками предстоит встретиться и немецким волейболисткам. Их матч пройдёт 27 августа.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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