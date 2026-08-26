Женская сборная Сербии уверенно обыграла Грецию на групповом этапе ЧЕ-2026 по волейболу

Женская сборная Сербии по волейболу уверенно обыграла команду Греции в рамках чемпионата Европы – 2026. Встреча прошла в Турции и завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:13, 25:18) в пользу сербских волейболисток.

Обе команды находятся в группе B. Помимо Сербии и Греции, в ней находятся сборные Чехии, Болгарии, Украины и Австрии.

Сборная Греции уже сыграла все свои матчи группового этапа ЧЕ. Сербским волейболисткам ещё предстоит матч с командой Украины. Он состоится завтра, 27 августа.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции