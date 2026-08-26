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Женская сборная Сербии уверенно обыграла Грецию на групповом этапе ЧЕ-2026 по волейболу

Женская сборная Сербии уверенно обыграла Грецию на групповом этапе ЧЕ-2026 по волейболу
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Женская сборная Сербии по волейболу уверенно обыграла команду Греции в рамках чемпионата Европы – 2026. Встреча прошла в Турции и завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:13, 25:18) в пользу сербских волейболисток.

ЧЕ-2026 (ж) . Группа B
26 августа 2026, среда. 20:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Греция
Сербия: Иванович, Осмаич, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Гочанин, Тица
Греция: Хациэфстратиаду, Тикманиду, Тани, Гиурда, Клепку, Константиниду, Бакодиму, Ксантопулу, Антонакаки, Папагеоргиу, Ангелопулу, Гравари, Антули

Обе команды находятся в группе B. Помимо Сербии и Греции, в ней находятся сборные Чехии, Болгарии, Украины и Австрии.

Сборная Греции уже сыграла все свои матчи группового этапа ЧЕ. Сербским волейболисткам ещё предстоит матч с командой Украины. Он состоится завтра, 27 августа.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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