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Чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди женщин: результаты матчей 26 августа

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди женщин: результаты матчей 26 августа
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Сегодня, 26 августа, продолжились встречи волейбольного чемпионата Европы 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, женщины. Результаты матчей 26 августа:

Испания — Португалия — 1:3 (26:24, 23:25, 19:25, 20:25);

Словения — Латвия — 3:2 (23:25, 19:25, 25:15, 25:13, 15:12);

Австрия — Болгария — 2:3 (26:24, 25:15, 15:25, 16:25, 4:15);

Франция — Италия — 1:3 (19:25, 25:19, 23:25, 19:25);

Бельгия — Азербайджан — 3:0 (25:19, 25:22, 25:23);

Германия — Турция — 1:3 (21:25, 27:25, 20:25, 19:25);

Сербия — Греция — 3:0 (25:22, 25:13, 25:18);

Словакия — Черногория — 3:0 (25:21, 25:19, 25:11).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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