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Расписание матчей чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди женщин на 27 августа

Расписание матчей чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди женщин на 27 августа
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Сегодня, 27 августа, продолжится волейбольный чемпионат Европы 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня на четверг.

Волейбол. Расписание матчей чемпионата Европы на 27 августа (время московское):

14:30. Нидерланды — Бельгия;
16:00. Польша – Германия;
17:00. Украина – Сербия;
17:00. Хорватия – Черногория;
17:30. Португалия – Румыния;
19:00. Латвия – Венгрия;
20:00. Чехия – Болгария;
20:00. Швеция – Франция.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
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