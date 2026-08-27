Мужские сборные Италии и Германии сыграли самый длинный сет в истории в товарищеском матче

Мужские волейбольные сборные Италии и Германии сыграли самый длинный сет в истории. В матче Кубка FIPAV первая партия завершилась со счётом 66:64 в пользу немецкой команды, она длилась 1 час 29 минут. Германия отыграла 28 сетболов.

Команды набрали 130 очков — это новый рекорд как для матчей национальных команд, так и для клубных команд. Однако встреча была товарищеской, поэтому официально мировой рекорд не будет засчитан.

Мировой рекорд держат корейские клубы «Кореан Эйр Джамбос» и «Раш энд Кэш». В 2013 году одна из партий матча между ними завершилась со счётом 56:54. Рекорд среди национальных команд установили в Лиге наций —2026 сборные Польши и Аргентины. Первый сет того матча завершился со счётом 50:48 в пользу латиноамериканцев.