Российская волейболистка возобновила карьеру в чемпионате Чехии спустя пять лет перерыва

Чешский клуб «Жихострой» из Ческе-Будеёвице объявил о подписании контракта с российской блокирующей Валерией Коваржовой.

34-летняя волейболистка решила возобновить карьеру после пятилетнего перерыва. Коваржова (девичья фамилия — Сафонова) взяла паузу в 2021 году. В российской Суперлиге она выступала за «Уралочку» (2012-2016, сезон-2017/2018, 2019-2021), «Сахалин» (сезон-2016/2017) и «Локомотив» (сезон-2018/2019). Коваржова — двукратный серебряный и четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов России.

Коваржова замужем за чешским вратарём Якубом Коваржем. Он играл в КХЛ за череповецкую «Северсталь» и «Автомобилист» из Екатеринбурга, а сейчас выступает за пражскую «Спарту». В 2024 году у пары родилась дочка Амелия, а в 2025-м – сын Михаэл.

Женская команда из Ческе-Будеёвице в предстоящем сезоне дебютирует в элитном дивизионе чемпионата Чехии.