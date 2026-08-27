В первых корпоративных соревнованиях «Роснефти» по волейболу приняли участие 17 команд

«Роснефть» организовала первые корпоративные волейбольные соревнования среди женщин. В турнире приняли участие более 130 спортсменок из 17 команд предприятий компании.

На церемонии открытия турнира в Тюмени честной борьбы и спортивных успехов участницам пожелал призёр Олимпийских игр по биатлону Евгений Гараничев. Победу по итогам двух дней состязаний одержала команда «Севкомнефтегаза», второе место занял «РН-Ванкор», а тройку лидеров замкнул «РН-Учет».

Лучших игроков в своём амплуа наградил легендарный тюменский арбитр, судья всесоюзной категории Михаил Беккер. Для волейболисток также подготовили культурную программу: спортсменки из разных уголков страны познакомились с достопримечательностями Тюмени.

Одним из ключевых направлений социальной работы «Роснефти» является поддержка массового и профессионального спорта. В 2025 году почти 134 тыс. работников Компании регулярно занимались спортом, при этом свыше 96 тыс. сотрудников приняли участие в соревнованиях различного уровня.