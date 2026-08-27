Женская сборная Польши обыграла Германию на групповом этапе ЧЕ-2026

Волейболистки Польши обыграли сборную Германии в матче группового раунда чемпионата Европы – 2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 26:24).

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026. Женщины:

Польша – Германия – 3:0 (25:19, 25:23, 26:24).

Сборная Польши одержала четвёртую победу в рамках группового раунда турнира. Для немецких волейболисток поражение от Польши стало третьим в пяти матчах в группе А.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.