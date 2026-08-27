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Женская сборная Польши обыграла Германию на групповом этапе ЧЕ-2026

Женская сборная Польши обыграла Германию на групповом этапе ЧЕ-2026
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Волейболистки Польши обыграли сборную Германии в матче группового раунда чемпионата Европы – 2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 26:24).

ЧЕ-2026 (ж) . Группа A
27 августа 2026, четверг. 16:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Германия
Польша: Щуровская, Стысяк, Обяла, Пясецка, Щигловска, Ламповска, Чирняньска, Штефаник, Лысяк, Грабка, Дамаске, Венерска, Копут, Юрчик
Германия: Нестлер, Цезар, Кён, Альсмайер, Ортман, Веске, Шёльцель, Яцко, Цекулаев, Гроцер, Киндерман, Вайтцель, Штруббе, Штраубе

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026. Женщины:

Польша – Германия – 3:0 (25:19, 25:23, 26:24).

Сборная Польши одержала четвёртую победу в рамках группового раунда турнира. Для немецких волейболисток поражение от Польши стало третьим в пяти матчах в группе А.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Таблица чемпионата Европы - 2026 (ж)
Календарь чемпионата Европы - 2026 (ж)
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