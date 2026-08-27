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Сербские волейболистки в трёх сетах одолели Украину на групповом этапе ЧЕ-2026

Сербские волейболистки в трёх сетах одолели Украину на групповом этапе ЧЕ-2026
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Женская сборная Сербии обыграла волейболисток Украины в рамках группового раунда чемпионата Европы – 2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).

ЧЕ-2026 (ж) . Группа B
27 августа 2026, четверг. 17:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 3
Сербия
Украина: Миленко, Мелюшкина, Луценко, Павлик, Дорсман, Парфёнова, Нудьга, Данчак, Шаргородская, Артышук, Жаркова, Бойко, Дымар, Котар
Сербия: Иванович, Осмаич, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Гочанин, Тица

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026. Женщины:

Украина – Сербия – 0:3 (21:25, 22:25, 21:25).

Сербские волейболистки возглавляют турнирную таблицу группы А, одержав пять побед в пяти матчах. Украина потерпела четвёртое поражение на турнире, одержав победу лишь в одной игре в группе.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Таблица чемпионата Европы - 2026 (ж)
Календарь чемпионата Европы - 2026 (ж)
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