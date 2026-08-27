Сербские волейболистки в трёх сетах одолели Украину на групповом этапе ЧЕ-2026

Женская сборная Сербии обыграла волейболисток Украины в рамках группового раунда чемпионата Европы – 2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026. Женщины:

Украина – Сербия – 0:3 (21:25, 22:25, 21:25).

Сербские волейболистки возглавляют турнирную таблицу группы А, одержав пять побед в пяти матчах. Украина потерпела четвёртое поражение на турнире, одержав победу лишь в одной игре в группе.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.