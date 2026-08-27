Мужская сборная России U20 обыграла Беларусь в матче отборочного турнира к ЧЕ-2027

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Беларуси в третьем матче отборочного турнира молодёжного чемпионата Европы среди игроков не старше 20 лет. Встреча закончилась со счётом 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 25:21) в пользу россиян.

Волейбол. Первый отборочный раунд к молодёжному ЧЕ-2027, юноши U20

Россия U20 — Беларусь U20 — 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 25:21).

Следующий матч на турнире сборная России проведёт с командой Северной Македонии. Встреча запланирована на 28 августа.

Отборочный турнир по волейболу среди юношей U20 в зоне Балканской волейбольной ассоциации (BVA) проводится в Софии (Болгария).

Чемпионат Европы U20 состоится в июле 2027 года в Хорватии и Черногории (принимающие города — Осиек и Подгорица).