Чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди женщин: результаты матчей 27 августа

Сегодня, 27 августа, продолжились встречи волейбольного чемпионата Европы 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, женщины. Результаты матчей 27 августа:

Нидерланды — Бельгия – 2:3 (25:27, 22:25, 25:22, 25:18, 13:15);

Польша – Германия – 3:0 (25:19, 25:23, 26:24);

Украина – Сербия – 0:3 (21:25, 22:25, 21:25);

Хорватия – Черногория – 3:2 (21:25, 25:20, 22:25, 25:14, 15:8);

Португалия – Румыния – 3:2 (15:25, 26:24, 20:25, 27:25, 15:13);

Латвия – Венгрия – 3:2 (25:22, 18:25, 21:25, 33:31, 15:13);

Чехия – Болгария – 3:0 (28:26, 25:19, 25:19);

Швеция – Франция – 1:3 (26:28, 25:13, 20:25, 26:28).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.