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Расписание матчей чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди женщин на 28 августа

Расписание матчей чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди женщин на 28 августа
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Сегодня, 28 августа, продолжится волейбольный чемпионат Европы 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Волейбол. Расписание матчей чемпионата Европы на 28 августа (время московское):

14:30. Испания — Румыния;
16:00. Словения — Венгрия;
17:30. Азербайджан — Нидерланды;
19:00. Турция — Польша.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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