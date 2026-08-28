Польская сборная одолела Турцию в матче чемпионата Европы — 2026 среди женщин

Женская сборная Польши по волейболу обыграла Турцию в матче группового этапа чемпионата Европы — 2026. Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 3:2 (15:25, 25:21, 25:22, 16:25, 15:10) в пользу польской сборной.

Польша и Турция находятся в группе А. Обе команды вышли в плей-офф женского чемпионата Европы. Соперником Польши в матче 1/8 финала станет Португалия, Турция сразится с Азербайджаном.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.