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Турция — Польша, результат матча 28 августа 2026, счёт 2:3, группой этап; чемпионат Европы 2026 женщины

Польская сборная одолела Турцию в матче чемпионата Европы — 2026 среди женщин
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Женская сборная Польши по волейболу обыграла Турцию в матче группового этапа чемпионата Европы — 2026. Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 3:2 (15:25, 25:21, 25:22, 16:25, 15:10) в пользу польской сборной.

ЧЕ-2026 (ж) . Группа A
28 августа 2026, пятница. 19:00 МСК
Турция
Окончен
2 : 3
Польша
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Уяник, Гюнеш, Эркек, Айдын
Польша: Щуровская, Стысяк, Обяла, Пясецка, Щигловска, Ламповска, Чирняньска, Штефаник, Лысяк, Грабка, Дамаске, Венерска, Копут, Юрчик

Польша и Турция находятся в группе А. Обе команды вышли в плей-офф женского чемпионата Европы. Соперником Польши в матче 1/8 финала станет Португалия, Турция сразится с Азербайджаном.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
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