Определились пары 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди женщин

Сегодня, 28 августа, завершился групповой этап чемпионата Европы – 2026 по волейболу среди женщин. По итогам игрового дня определились пары 1/8 финала соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, женщины. Пары 1/8 финала

Польша – Португалия;

Нидерланды – Словения;

Бельгия – Германия;

Турция – Азербайджан;

Сербия – Хорватия;

Франция – Греция;

Италия – Болгария;

Чехия – Швеция.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.