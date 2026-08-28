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Определились пары 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди женщин

Определились пары 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди женщин
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Сегодня, 28 августа, завершился групповой этап чемпионата Европы – 2026 по волейболу среди женщин. По итогам игрового дня определились пары 1/8 финала соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, женщины. Пары 1/8 финала

Польша – Португалия;
Нидерланды – Словения;
Бельгия – Германия;
Турция – Азербайджан;
Сербия – Хорватия;
Франция – Греция;
Италия – Болгария;
Чехия – Швеция.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
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