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Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 28 августа

Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 28 августа
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Сегодня, 28 августа, завершился групповой этап чемпионата Европы по волейболу – 2026 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, женщины. Результаты матчей 28 августа

Испания – Румыния – 0:3 (19:25, 22:25, 20:25);
Словения – Венгрия – 3:0 (25:21, 25:19, 25:16);
Азербайджан – Нидерланды – 1:3 (25:15, 16:25, 22:25, 19:25);
Турция – Польша – 2:3 (15:25, 25:21, 25:22, 16:25, 15:10).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
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