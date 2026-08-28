Молодёжная сборная России по волейболу обыграла Македонию в отборе к ЧЕ-2027

Молодёжная сборная России по волейболу, в которой играют спортсмены не старше 20 лет, одолела команду Македонии на отборочном турнире к чемпионату Европы – 2027. Встреча прошла в Болгарии и завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:10, 25:15).

До этой встречи россияне одержали победы над сборными Турции (3:1), Сербии (3:0) и Беларуси (3:1). В субботу, 29 августа, в финале турнира сборная России сразится с командой Болгарии, являющейся хозяйкой соревнований.

Чемпионат Европы – 2027 среди молодёжных сборных пройдёт в июле 2027 года в Черногории и Хорватии. Ранее на турнир смогла отобраться женская юниорская сборная России.