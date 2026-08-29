Российские волейболисты отобрались на молодёжный чемпионат Европы — 2027, в котором примут участие игроки не старше 20 лет. В финальном матче отборочного турнира россияне одолели сборную Болгарии со счётом 3:0 (25:21, 28:26, 25:22). Встреча прошла в Софии, Болгария.

До этой встречи россияне одержали победы над сборными Македонии (3:0), Турции (3:1), Сербии (3:0) и Беларуси (3:1).

Чемпионат Европы – 2027 среди молодёжных сборных пройдёт в июле 2027 года в Черногории и Хорватии. Ранее на турнир смогла отобраться женская молодёжная сборная России.

В июле 2026 года Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских спортсменов.