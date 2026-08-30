Женская сборная Греции одолела Францию в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу — 2026

Женская сборная Греции обыграла команду Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Брно, Чехия, и закончилась со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:20) в пользу гречанок.

Счёт личных встреч между гречанками и француженками теперь 2-1 в пользу Греции.

Соперник сборной Греции в 1/4 финала чемпионата Европы — 2026 определится позже.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.