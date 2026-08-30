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Франция — Греция, результат матча 30 августа 2026, счет 0:3, 1/8 финала ЧЕ-2026 по волейболу

Женская сборная Греции одолела Францию в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу — 2026
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Женская сборная Греции обыграла команду Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Брно, Чехия, и закончилась со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:20) в пользу гречанок.

ЧЕ-2026 (ж) . 1/8 финала
30 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 3
Греция
Франция: Шуих-Барбе, Жардино, Ратаири, Ндиайе, Фангеду, Сильвес, Олинга-Андела, Мати, Депи, Элуга, Данар-Селосс, Ротар, Ба, Желен
Греция: Хациэфстратиаду, Тикманиду, Тани, Гиурда, Клепку, Константиниду, Бакодиму, Ксантопулу, Антонакаки, Папагеоргиу, Ангелопулу, Гравари, Антули

Счёт личных встреч между гречанками и француженками теперь 2-1 в пользу Греции.

Соперник сборной Греции в 1/4 финала чемпионата Европы — 2026 определится позже.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная сетка женского ЧЕ-2026 по волейболу
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