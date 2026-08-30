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Сербия — Хорватия, результат матча 30 августа 2026, счёт 3:1, 1/8 финала ЧЕ-2026 по волейболу

Сербские волейболистки обыграли Хорватию и вышли в 1/4 финала ЧЕ-2026
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Женская сборная Сербии обыграла команду Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в Брно, Чехия, и закончилась со счётом 3:1 (19:25, 25:19, 25:17, 25:12).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/8 финала
30 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 1
Хорватия
Сербия: Иванович, Осмаич, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Гочанин, Тица
Хорватия: Антунович, Грбавица, Струняк, Бутиган, Михалевич, Фреунд, Млинар, Бечич, Маркович, Фабрис, Трцол, Якшетич, Штимац, Грабич

Счёт личных встреч в противостоянии Сербии и Хорватии теперь 2-0 в пользу сербских волейболисток.

Соперник сборной Сербии в четвертьфинале определится позднее.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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