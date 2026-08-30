Сербские волейболистки обыграли Хорватию и вышли в 1/4 финала ЧЕ-2026

Женская сборная Сербии обыграла команду Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в Брно, Чехия, и закончилась со счётом 3:1 (19:25, 25:19, 25:17, 25:12).

Счёт личных встреч в противостоянии Сербии и Хорватии теперь 2-0 в пользу сербских волейболисток.

Соперник сборной Сербии в четвертьфинале определится позднее.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.