Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 30 августа

Сегодня, 30 августа, прошли первые матчи 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу – 2026 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, женщины. Результаты матчей 30 августа:

Франция — Греция — 0:3 (16:25, 18:25, 20:25);

Сербия — Хорватия — 3:1 (19:25, 25:19, 25:17, 25:12).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.