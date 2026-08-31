Чемпионат Европы — 2026 по волейболу, женщины: расписание матчей плей-офф на 31 августа

Сегодня, 31 августа, продолжится плей-офф чемпионата Европы по волейболу – 2026 среди женщин. В рамках игрового дня состоятся матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на понедельник.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, женщины, 1/8 финала. Расписание матчей на 31 августа

16:00. Нидерланды – Словения;

17:00. Италия – Болгария;

19:00. Польша – Португалия;

20:00. Чехия – Швеция.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.