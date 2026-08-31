Генеральный секретарь ВФВ оценил выступление женской сборной U20 на отборе к ЧЕ-2027

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко оценил выступление женской молодёжной сборной России на отборочном турнире к чемпионату Европы – 2027. Россиянки заполучили путёвки на европейское первенство в следующем году.

— Женская молодёжная сборная России (игроки до 20 лет) стала первой нашей командой, принявшей участие в официальных международных матчах за несколько лет. И отлично справилась с ответственностью, выиграв отбор на чемпионат Европы — 2027 в своей возрастной категории. Что скажете о выступлениях девчонок?

— Конечно, они большие молодцы. Результат ожидаемый — но от того не менее радостный. Понятно, что на девушек выпала дополнительная ответственность — первым после длительного перерыва доказывать, что российский волейбол не просто в порядке, а остаётся в числе лидеров на мировой арене на всех уровнях. Само собой, мы очень за них переживали.

Стартовое волнение всегда присутствует, тем более — в подобных обстоятельствах. К тому же возникли определённые трудности с небольшими травмами некоторых игроков. Но мы знали, что наша команда сильная, уже успевшая хорошо себя зарекомендовать. Все сложности в итоге были преодолены. И в итоге, пусть и не показав самую стабильную игру, наша сборная решила поставленную перед ней задачу и заняла первое место.

Наверное, и требовать на данном этапе от команды стабильной игры, когда сезон ещё не начался, было бы неправильно. Самое главное — результат достигнут, причём по итогам матчей с очень сильными командами. Та же турецкая молодёжная сборная — у неё и состав хороший, и традиции, что подтверждается игрой и достижениями первой национальной команды этой страны, – приводит слова Ярёменко Legalbet.