Ярёменко высказался о шансах мужской и женской сборных России отобраться на ОИ-2028

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко ответил на вопрос о шансах мужской и женской сборных России по волейболу квалифицироваться на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе через выступления в Лиге наций.

— Мужская сборная России — третья в мировом рейтинге, женская — девятая. При удачном выступлении в двух ближайших Лигах наций этого хватит, чтобы квалифицироваться на Игры в Лос-Анджелесе?

— У мужчин очень большой запас рейтинговых очков. В случае с девушками ситуация посложнее. Напомню, путёвку на Олимпиаду напрямую получает сборная США как организатор. Пять путёвок получат победители континентальных первенств. Ещё три будут разыграны на чемпионате мира — 2027 — путёвки завоюют три лучшие команды по итогам этого турнира, ранее не отобравшиеся на Олимпиаду. И три оставшиеся путёвки достанутся командам с лучшим рейтингом.

Понятно, что с большой вероятностью все те сборные, что сейчас находятся в рейтинге выше нашей команды, в Лос-Анджелес квалифицируются по итогам континентальных чемпионатов или мирового первенства. Так что шансы у нашей женской национальной команды на попадание в Лос-Анджелес высокие. Но, понятное дело, надо будет показывать хорошие результаты и в Лиге наций, и на чемпионате мира. Очень важным будет с места в карьер занять высокое место в Лиге наций — 2027, чтобы хватило рейтинга для участия в первенстве планеты, — приводит слова Ярёменко Legalbet.