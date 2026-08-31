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Италия — Болгария, результат матча 31 августа 2026, счёт 3:0, 1/8 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин

Итальянские волейболистки обыграли Болгарию в 1/8 финала чемпионата Европы — 2026
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Женская сборная Италии обыграла команду Болгарии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Брно, Чехия, и завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:13, 25:13).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/8 финала
31 августа 2026, понедельник. 17:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Болгария
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Адигве, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованнини, Антропова
Болгария: Рачева, Славчева, Крастева, Кривошийска, Пашкулева, Тодорова, Ангелова, Миланова, Дудова, Стоянова, Илиева, Николова, Гунчева, Коларова

Счёт личных встреч между командами Италии и Болгарии теперь 9-0 в пользу первых.

Соперник сборной Италии в четвертьфинале определится позднее.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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