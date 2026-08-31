Итальянские волейболистки обыграли Болгарию в 1/8 финала чемпионата Европы — 2026

Женская сборная Италии обыграла команду Болгарии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Брно, Чехия, и завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:13, 25:13).

Счёт личных встреч между командами Италии и Болгарии теперь 9-0 в пользу первых.

Соперник сборной Италии в четвертьфинале определится позднее.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.