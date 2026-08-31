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Нидерланды — Словения, результат матча 31 августа 2026, счёт 3:2, 1/8 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин

Нидерланды обыграли Словению и вышли в 1/4 финала женского ЧЕ-2026 по волейболу
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Женская сборная Нидерландов обыграла команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Стамбуле, Турция, и завершилась со счётом 3:2 (25:18, 19:25, 25:21, 29:31, 15:9).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/8 финала
31 августа 2026, понедельник. 16:00 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 2
Словения
Нидерланды: Тен Бринке, Яспер, Кноллема, Герритсен, ван Ален, Янсен, Бонгартс, ван де Воссе, Байенс, Яспер, Кок, Стют, Ресинк, Дамбринк
Словения: Павлович, Годец, Пуцель, Лорбер-Фийок, Силла, Фрелих, Великоня Грбач, Филипич, Милошич, Донко, Планиншец, Цийич, Халужан, Корен

Счёт личных встреч между командами Нидерландов и Словении теперь 2-0 в пользу первых.

Соперник нидерландских волейболисток в четвертьфинале определится позднее.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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