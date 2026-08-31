Нидерланды обыграли Словению и вышли в 1/4 финала женского ЧЕ-2026 по волейболу

Женская сборная Нидерландов обыграла команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Стамбуле, Турция, и завершилась со счётом 3:2 (25:18, 19:25, 25:21, 29:31, 15:9).

Счёт личных встреч между командами Нидерландов и Словении теперь 2-0 в пользу первых.

Соперник нидерландских волейболисток в четвертьфинале определится позднее.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.