Польша уверенно обыграла Португалию и вышла в 1/4 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин

Женская сборная Польши обыграла команду Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Стамбуле, Турция, и завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:23).

Счёт личных встреч между командами Польши и Португалии теперь 2-0 в пользу первых.

Соперником сборной Польши в четвертьфинале станет команда Нидерландов.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.