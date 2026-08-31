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Польша — Португалия, результат матча 31 августа 2026, счёт 3:0, 1/8 финала женского ЧЕ-2027 по волейболу

Польша уверенно обыграла Португалию и вышла в 1/4 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
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Женская сборная Польши обыграла команду Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Стамбуле, Турция, и завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:23).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/8 финала
31 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Португалия
Польша: Щуровская, Стысяк, Обяла, Пясецка, Лыдух, Ламповска, Чирняньска, Штефаник, Лысяк, Грабка, Дамаске, Венерска, Копут, Юрчик
Португалия: Кавалканти, Кампуш, Родригеш, Гарсеш, Консейсау, Монтейро, Клементе, Кампуш, Коваленко, Фигейраш, Майя, Лопеш, Гарсеш, Кассама

Счёт личных встреч между командами Польши и Португалии теперь 2-0 в пользу первых.

Соперником сборной Польши в четвертьфинале станет команда Нидерландов.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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