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Чехия — Швеция, результат матча 31 августа 2026, счёт 0:3, 1/8 финала женского ЧЕ-2026 по волейболу

Шведские волейболистки уверенно обыграли команду Чехии в 1/8 финала ЧЕ-2026
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Женская сборная Швеции обыграла команду Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Брно, Чехия, и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:21).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/8 финала
31 августа 2026, понедельник. 20:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 3
Швеция
Чехия: Кнейфлова, Свободова, Грозер, Коулисиани, Яншова, Валкова, Досталова, Егларжова, Млейнкова, Буковска, Смидова, Орвосова, Бранкуска, Рейманова
Швеция: Мухизи, Таброн, Андерссон, Мальм, Олофссон, Хок, Густаффсон, Бринк, Хелльвиг, Юлевик, Хок, Халлин, Эдлунд, Оттосон

Соперником шведских волейболисток в четвертьфинале станет сборная Италии, которая уверенно одолела Болгарию со счётом 3:0 (25:18, 25:13, 25:13).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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