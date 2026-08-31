Шведские волейболистки уверенно обыграли команду Чехии в 1/8 финала ЧЕ-2026

Женская сборная Швеции обыграла команду Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Брно, Чехия, и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:21).

Соперником шведских волейболисток в четвертьфинале станет сборная Италии, которая уверенно одолела Болгарию со счётом 3:0 (25:18, 25:13, 25:13).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.